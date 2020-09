Sardegna | da lunedì si entra solo con test negativo

Leggi su urbanpost

(Di sabato 12 settembre 2020) Si stringe la stretta sulla. Il governatore Solinas, visto l’aumento dei casi nella regione, “invita” chi arriva a presentare certificati di tamponi o sierologici effettuati entro 48 ore prima della partenza. Ladiventa così la prima regione che chiude a chinell’isola. Non importa da che zona dell’Italia o dell’estero si arrivi, non sisenza esitodel tampone. Chi sarà sprovvisto di esito all’imbarco dovrà effettuare un tampone all’arrivo e aspettare l’esito in isolamento fiduciario. Leggi anche –> Covid, il bollettino di oggi: 1.616 nuovi casi, 175 in terapia intensiva (+11) Coronavirus,Laè stata una delle mete ...