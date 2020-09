Sanità nel Sannio, De Luca dal ‘San Pio’: “A ottobre ospedale di comunità a Cerreto” (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVincenzo De Luca è intervenuto questa mattina in occasione di un dibattito tenutosi presso l’ospedale “San Pio” di Benevento. Tema pregnante, naturalmente, la sanità. Ed è stato proprio il governatore della Regione Campania ad annunciare una novità importante in tema ospedaliero: “Nel Sannio abbiamo visto crescere una bella sanità. Ma ci saranno altre novità importanti: a ottobre riapre Cerreto Sannita, sarà ospedale di comunità, con relativa assunzione di 30 infermieri” L'articolo Sanità nel Sannio, De Luca dal ‘San Pio’: “A ottobre ospedale di comunità a Cerreto” proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVincenzo Deè intervenuto questa mattina in occasione di un dibattito tenutosi presso l’“San Pio” di Benevento. Tema pregnante, naturalmente, la sanità. Ed è stato proprio il governatore della Regione Campania ad annunciare una novità importante in tema ospedaliero: “Nelabbiamo visto crescere una bella sanità. Ma ci saranno altre novità importanti: ariapre Cerreto Sannita, saràdi comunità, con relativa assunzione di 30 infermieri” L'articolo Sanità nel, Dedal ‘San Pio’: “Adi comunità a Cerreto” proviene da ...

