Salvini sul No di Giorgetti al referendum: “La Lega non è una caserma” (Di sabato 12 settembre 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto sull’uscita dell’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti che ha annunciato che voterà no al referendum sul taglio dei parlamentari (leggi qui cosa prevede la riforma e come funziona il referendum) contrariamente all’orientamento prevalente nel partito. Il leader ha negato che quello di Giorgetti sia uno “strappo”. Da Matera, dove si trova per un comizio, Salvini ha detto: “Il referendum è il trionfo della democrazia. La Lega fortunatamente non è una caserma”. Poi ha aggiunto: “Il referendum è il trionfo della democrazia, la Lega non è ... Leggi su tpi (Di sabato 12 settembre 2020) Il leader dellaMatteoè intervenuto sull’uscita dell’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarloche ha annunciato che voterà no alsul taglio dei parlamentari (leggi qui cosa prevede la riforma e come funziona il) contrariamente all’orientamento prevalente nel partito. Il leader ha negato che quello disia uno “strappo”. Da Matera, dove si trova per un comizio,ha detto: “Ilè il trionfo della democrazia. Lafortunatamente non è una caserma”. Poi ha aggiunto: “Ilè il trionfo della democrazia, lanon è ...

