Salvini e la cena con Andrea Manzoni, il commercialista arrestato (Di sabato 12 settembre 2020) Cosa ci faceva Salvini a cena con Andrea Manzoni, uno dei tre commercialisti vicini alla Lega da ieri ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sull'immobile di Cormano acquistato dalla Lombardia Film Commission? A quell'incontro di maggio a Roma oltre al leader della Lega e al commercialista erano presenti anche Roberto Calderoli e il senatore bresciano Stefano Borghesi. E quello che è successo, secondo quanto risulta al Fatto, emerge dalle intercettazioni e dall'analisi dei tabulati degli indagati. Di cosa si parla alla cena? Di soldi, naturalmente. Tutto gira intorno alla filiale Ubi di Seriate. Secondo quanto racconta il Fatto, che spiega che gli indagati erano intercettati anche con il trojan, i vertici della Lega avevano convocato perfino ...

Cena romana tra i vertici della Lega e uno dei commercialisti arrestati giovedì a Milano. Tavolo per quattro. Si discute di soldi e di un direttore di banca amico sulla via del licenziamento. L’annota ...

