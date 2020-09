Sallusti: «La sinistra italiana è comunista e il comunismo è il peggio del peggio». Capanna ko (Di sabato 12 settembre 2020) «La sinistra italiana è fascista». Macché, Alessandro Sallusti, ospite di Stasera Italia, si corregge subito: «E con questo non voglio offendere i fascisti, nel senso è qualcosa di peggio: la sinistra italiana è comunista. E il comunismo è la più grande tragedia del Novecento, ben più del nazismo». Mario Capanna, storico leader sessantottino, balza sulla sedia protestando con veemenza ma Sallusti tira dritto. Si parla delle contestazioni violente a Matteo Salvini: «Quello che è successo a Torre del Greco, che fa seguito all’aggressione di Pontassieve, dimostra in maniera inequivocabile da che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 settembre 2020) «Laè fascista». Macché, Alessandro, ospite di Stasera Italia, si corregge subito: «E con questo non voglio offendere i fascisti, nel senso è qualcosa di: la. E ilè la più grande tragedia del Novecento, ben più del nazismo». Mario, storico leader sessantottino, balza sulla sedia protestando con veemenza matira dritto. Si parla delle contestazioni violente a Matteo Salvini: «Quello che è successo a Torre del Greco, che fa seguito all’aggressione di Pontassieve, dimostra in maniera inequivocabile da che ...

