Rossi e Yamaha show In 5mila già fanno festa (Di sabato 12 settembre 2020) Misano riapre le porte al pubblico: oggi e domani attesi il doppio di tifosi. Nelle libere intanto il Dottore è quinto e le M1 dominano la giornata Leggi su quotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Misano riapre le porte al pubblico: oggi e domani attesi il doppio di tifosi. Nelle libere intanto il Dottore è quinto e le M1 dominano la giornata

enriquenavarro1 : RT @gponedotcom: Valentino Rossi: si delinea la squadra Yamaha Petronas per il 2021: Confermato che a seguire Vale saranno il telemetrista… - Ilo_Nessa : RT @gponedotcom: Valentino Rossi: si delinea la squadra Yamaha Petronas per il 2021: Confermato che a seguire Vale saranno il telemetrista… - agendautomotriz : RT @gponedotcom: Valentino Rossi: si delinea la squadra Yamaha Petronas per il 2021: Confermato che a seguire Vale saranno il telemetrista… - LucianoQuaranta : RT @gponedotcom: Valentino Rossi: si delinea la squadra Yamaha Petronas per il 2021: Confermato che a seguire Vale saranno il telemetrista… - infoitsport : Misano, doppietta Yamaha Petronas nelle Libere2. Rossi risale: 5° -