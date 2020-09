Roma, Zaniolo è partito per l'Austria: domani l'intervento al crociato (Di sabato 12 settembre 2020) Roma - Nicolò Zaniolo questo pomeriggio è volato in Austria per sottoporsi all'intervento al legamento del crociato del ginocchio destro. Il talento giallorosso è arrivato alle 17 al terminal privato ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020)- Nicolòquesto pomeriggio; volato inper sottoporsi all'al legamento deldel ginocchio destro. Il talento giallorosso; arrivato alle 17 al terminal privato ...

