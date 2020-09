Roma, Zaniolo: «Mai pensato di smettere. Sto facendo il conto alla rovescia» (Di sabato 12 settembre 2020) Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al calvario di Zaniolo. Ecco le dichiarazioni in esclusiva del numero 22 Un calvario incredibile, con ben due ginocchia infortunate. Nicolò Zaniolo cerca di raccontarsi in qualche modo ai microfoni del Corriere dello Sport in edicola oggi. Poche dichiarazioni, ma una ricostruzione fedele di quanto è avvenuto nella vita del numero 22 in questi giorni: NESSUN RITIRO – «Sì, so già tutto – si legge – e quindi so che sarà dura, ma nello stesso tempo voglio credere che si tratti di un’esperienza formativa. Sto già facendo il conto alla rovescia. Non ho mai pensato di smettere, neppure nell’istante in cui ho capito cosa mi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al calvario di. Ecco le dichiarazioni in esclusiva del numero 22 Un calvario incredibile, con ben due ginocchia infortunate. Nicolòcerca di raccontarsi in qualche modo ai microfoni del Corriere dello Sport in edicola oggi. Poche dichiarazioni, ma una ricostruzione fedele di quanto è avvenuto nella vita del numero 22 in questi giorni: NESSUN RITIRO – «Sì, so già tutto – si legge – e quindi so che sarà dura, ma nello stesso tempo voglio credere che si tratti di un’esperienza formativa. Sto giàil. Non ho maidi, neppure nell’istante in cui ho capito cosa mi ...

