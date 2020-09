Roma | Guerrini | “Tema violenza di genere resti fuori da campagna elettorale | no strumentalizzazioni”

Leggi su dire

(Di sabato 12 settembre 2020) ROMA – “La violenza sulle donne, non solo domestica, e’ un fenomeno largamente diffuso, purtroppo strutturato e radicato in un mondo culturale, ma dobbiamo esser pronti anche per altre problematiche ed e’ doveroso come orientamento costituzionale occuparsi di altre discriminazioni, che riguardino pochi o tanti”. E’ la risposta di Gemma Guerrini, interpellata dall’agenzia Dire, in merito alla dura reazione delle associazioni femministe e di chi opera in case rifugio e centri antiviolenza sulla commissione capitolina convocata giovedi scorso in cui e’ stata audita l’Associazione ‘L’Altra Parte’ che ha affrontato il tema della violenza sugli uomini.