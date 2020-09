Roma, Dzeko festeggia la nascita della figlia Dalia. Ma a Cagliari ci sarà (Di sabato 12 settembre 2020) Non è partito con la squadra per Cagliari, Edin Dzeko, per un impegno ben più importante di un'amichevole. Raggiungerà i compagni nel pomeriggio, per mettere benzina nelle gambe nell'ultimo test ... Leggi su gazzetta (Di sabato 12 settembre 2020) Non è partito con la squadra per, Edin, per un impegno ben più importante di un'amichevole. Raggiungerà i compagni nel pomeriggio, per mettere benzina nelle gambe nell'ultimo test ...

forumJuventus : CorSera: 'Il centravanti per Pirlo: Dzeko risorpassa Suarez. I contatti con la Roma ravvivati nelle ultime ore. GdS… - mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - forumJuventus : Dzeko: 'Ogni anno si dice che lascerò la Roma... Io con CR7? Posso solo dire che a 34 anni mi sento bene e sono org… - amare_roma_1927 : @strumentiumani troppo tardi a luglio, ci devi pensare adesso, almeno prendendo una punta che possa, in prospettiva, sostituire Dzeko. - Fprime86 : RT @forumJuventus: CorSera: 'Il centravanti per Pirlo: Dzeko risorpassa Suarez. I contatti con la Roma ravvivati nelle ultime ore. GdS: 'Su… -