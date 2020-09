Ritorno in Classe, La Spezia Decide per il Rinvio Delle Lezioni (Di sabato 12 settembre 2020) Lunedì 14 settembre si tornerà in Classe. Alcuni Comuni, però, come La Spezia, a causa di varie criticità hanno deciso di posticipare l’apertura. Le scuole a La Spezia apriranno le porte agli studenti il 24 settembre anziché il 14, anche se non c’è ancora un comunicato ufficiale. La causa che ha portato a questa decisione è legata al recente aumento dei contagi da Covid-19 nel territorio. Leggi su youreduaction (Di sabato 12 settembre 2020) Lunedì 14 settembre si tornerà in. Alcuni Comuni, però, come La, a causa di varie criticità hanno deciso di posticipare l’apertura. Le scuole a Laapriranno le porte agli studenti il 24 settembre anziché il 14, anche se non c’è ancora un comunicato ufficiale. La causa che ha portato a questa decisione è legata al recente aumento dei contagi da Covid-19 nel territorio.

GRAFICO 1 (@Figaro-SpF) La preoccupazione maggiore è proprio che i casi tra i giovani, con il ritorno dalle vacanze e alla vita in ... in cui l’epidemia inizia a toccare maggiormente la classe di età ...

Ecco la nuova lampada anti-Covid per le scuole, così inizia la ripartenza

La ripartenza post pandemia di Coronavirus è sicuramente il tema caldo del momento, ovviamente al centro delle attenzioni di media e Governo vi è la scuola, la quale sarà sostanzialmente l’unica a rip ...

GRAFICO 1 (@Figaro-SpF) La preoccupazione maggiore è proprio che i casi tra i giovani, con il ritorno dalle vacanze e alla vita in ... in cui l'epidemia inizia a toccare maggiormente la classe di età ...