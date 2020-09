Rita Dalla Chiesa: «Chi porta la mascherina è di sinistra? Finitela di dire fesserie» (Di sabato 12 settembre 2020) «Non ho ancora deciso. Da un lato verrebbe voglia di tagliare tante teste inutili, dall’altra però siamo in democrazia che è ancora un valore per me. Devo leggere bene e vedere che dietro non ci sia qualche imbroglio, qualche inganno. Non è una decisione facile, voglio approfondire ancora, confrontarmi ancora. Questo non è un referendum politico, non deve esserlo. Questo referendum è un voto di coscienza». Rita Dalla Chiesa parla con l’Adnkronos del voto cui gli italiani sono chiamati il 20 e 21 settembre per dire sì o no al taglio di 345 parlamentari (115 senatori e 230 deputati) modificando gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Un referendum confermativo per il quale non è previsto il quorum. Ma parla anche di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 settembre 2020) «Non ho ancora deciso. Da un lato verrebbe voglia di tagliare tante teste inutili, dall’altra però siamo in democrazia che è ancora un valore per me. Devo leggere bene e vedere che dietro non ci sia qualche imbroglio, qualche inganno. Non è una decisione facile, voglio approfonancora, confrontarmi ancora. Questo non è un referendum politico, non deve esserlo. Questo referendum è un voto di coscienza».parla con l’Adnkronos del voto cui gli italiani sono chiamati il 20 e 21 settembre persì o no al taglio di 345 parlamentari (115 senatori e 230 deputati) modificando gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Un referendum confermativo per il quale non è previsto il quorum. Ma parla anche di ...

