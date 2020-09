«Rikfin’s Festival» | ecco il trailer del nuovo film di Woody Allen coperto dalle polemiche

Leggi su vanityfair

(Di sabato 12 settembre 2020) Lo stesso giorno in cui Kate Winslet rilascia un’intervista infuocata a Vanity Fair America rimproverandosi per aver girato in passato un film con Woody Allen e un altro con Roman Polanski, arriva il trailer di Rikfin’s Festival, il nuovo film di Allen che sarà presentato in anteprima al San Sebastian Film Festival il 18 settembre. Nonostante un piccolo invito al boicottaggio da parte del partito basco di sinistra EH Bildu e qualche polemica per aver scelto Allen per aprire la rassegna spagnola, il film, prodotto dalla spagnola The Mediapro Studio e dall’italiana Wildside, oltre che dalla casa di produzione dello stesso regista, la Gravier Productions, non si ferma e, anzi, dimostra come l’Europa sia più che contenta di continuare ad accogliere il lavoro di Allen che, nonostante il polverone sollevato da Ronan e Mia Farrow in patria, è stato più volte dichiarato innocente agli occhi della giustizia. https://www.youtube.com/watch?v=d11-NLbjT3M