Ribery show: la Fiorentina ne fa 5 alla Reggiana (Di sabato 12 settembre 2020) FIRENZE - Una Fiorentina praticamente perfetta, guidata da un Ribery in stato di grazia annienta 5-1 al Franchi la Reggiana . Iachini schiera Dragowski, Milenkovic, Biraghi, Bonaventura, Caceres, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020) FIRENZE - Unapraticamente perfetta, guidata da unin stato di grazia annienta 5-1 al Franchi la. Iachini schiera Dragowski, Milenkovic, Biraghi, Bonaventura, Caceres, ...

FIRENZE – Ribery e Kouame danno già spettacolo, e la la Fiorentina batte 5-0 la Lucchese in un test amichevole disputato alle doppiette di francese e dell’ivoriano e ad un’autorete di Solcia. Iachini ...

Lucchese sconfitta nel test di lusso a Firenze: buone risposte da Coletta, Solcia e Cellamare

Fiorentina (3-5-2): Terracciano, Venuti, Igor, Lirola, Caceres, Pezzella, Ribery, Duncan, Saponara, Amrabat e Kouamè Sono entrati nel secondo tempo: Ghidotti, Illanes, Dalle Mura, Eysseric, Ceccherini ...

