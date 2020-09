Riapertura scuole, De Luca riflette: nuovo rinvio (Di sabato 12 settembre 2020) La Riapertura delle scuole in Campania resta un punto interrogativo. La data del 24 settembre non è sicura, De Luca mostra le sue perplessità La Riapertura delle scuole è sempre più complicata di un vero e proprio cubo di Rubik, almeno in Campania. Il governatore della Regione, Vincenzo De Luca, ha già spostato la data di inizio delle lezioni al 24 settembre, dopo le elezioni regionali che pure hanno scatenato molte polemiche tra il governo e Palazzo Santa Lucia. Il presidente campano avrebbe preferito andare al voto a luglio, in un momento di contagio basso da Covid-19, senza così pregiudicare l’inizio delle attività scolastiche. Al momento, però, sono altre le preoccupazioni del governatore. Mancano i nuovi banchi, ... Leggi su bloglive (Di sabato 12 settembre 2020) Ladellein Campania resta un punto interrogativo. La data del 24 settembre non è sicura, Demostra le sue perplessità Ladelleè sempre più complicata di un vero e proprio cubo di Rubik, almeno in Campania. Il governatore della Regione, Vincenzo De, ha già spostato la data di inizio delle lezioni al 24 settembre, dopo le elezioni regionali che pure hanno scatenato molte polemiche tra il governo e Palazzo Santa Lucia. Il presidente campano avrebbe preferito andare al voto a luglio, in un momento di contagio basso da Covid-19, senza così pregiudicare l’inizio delle attività scolastiche. Al momento, però, sono altre le preoccupazioni del governatore. Mancano i nuovi banchi, ...

A Firenze da lunedì presìdi della Polizia Municipale all’ingresso di 25 istituti scolastici, a ricordare l’uso della mascherina e delle regole in materia di sicurezza sanitaria e prevenzione del conta ...

Riapertura scuole in Campania, i dubbi di De Luca: «In classe il 24 settembre? Non so...»

«Oggi no. Il 24 settembre non so»: così ha risposto il presidente della Regione Vincenzo De Luca ai giornalisti che gli chiedevano se la scuola campana fosse pronta per riprendere il 24 settembre. De ...

