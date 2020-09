Riapertura Scuola, Azzolina Parla Agli Studenti: Rispettate Le Misure di Sicurezza (Di sabato 12 settembre 2020) Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione, risponde ai quesiti degli Studenti al giornale di Insta. Gli argomenti trattati sono mascherine, banchi e Sicurezza a Scuola. La Ministra si rivolge Agli Studenti, affermando: “Abbiate fiducia nei vostri docenti, ricordate che il rispetto delle Misure di Sicurezza e delle regole serve a proteggere voi e chi vi sta intorno“. Sulla ricreazione in classe, risponde: “Dipende dalla struttura della Scuola. Non c’è alcuna controindicazione a svolgere la ricreazione là dove si è sempre fatta. Si dovranno però evitare assembramenti e indossare le mascherine“. Infine la Ministra raccomanda di usare l’app Immuni. Leggi su youreduaction (Di sabato 12 settembre 2020) Lucia, Ministra dell’Istruzione, risponde ai quesiti deglial giornale di Insta. Gli argomenti trattati sono mascherine, banchi e. La Ministra si rivolge, affermando: “Abbiate fiducia nei vostri docenti, ricordate che il rispetto delledie delle regole serve a proteggere voi e chi vi sta intorno“. Sulla ricreazione in classe, risponde: “Dipende dalla struttura della. Non c’è alcuna controindicazione a svolgere la ricreazione là dove si è sempre fatta. Si dovranno però evitare assembramenti e indossare le mascherine“. Infine la Ministra raccomanda di usare l’app Immuni.

C’è ancora confusione nelle modalità di riapertura delle scuole, nonostante tempi ristretti. Il ritorno sui banchi, infatti, è previsto per lunedì 14 settembre, seppure a discrezione di ciascun istitu ...

CIVITAVECCHIA – «Lunedì 14 settembre l’anno scolastico partirà regolarmente». Nessun cambio di programma a Civitavecchia, anzi, un impegno da parte del Comune e dei dirigenti scolastici per aprire le ...

