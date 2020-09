REVERSE | ultimo ciak Terminate le riprese del nuovo lavoro di Capece

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 settembre 2020) “Quando finisci di girare un film non sei più la persona che eri quando hai cominciato” con questa frase di Roman Polanski pubblicata su Facebook da Fabrizio Francone (aka Adrien Liss) uno dei protagonisti, con Corinna Coroneo e Iago Garcia, il rompete le righe sul SET dilungometraggio prodotto da Giuseppe Lepore per Bielle Re diretto da Mauro Johne girato interamente in Abruzzo nello scorso mese di Agosto.è stata anche una grande opportunità per sperimentare l’efficace, reale ed innovativa applicazione di protocolli e conseguenti comportamenti COVID-19 SAFE © ma a partire dalla scrittura grazie al paziente e bravo sceneggiatore francese Guillaume Pichon, che ha sapientemente recepito le continue indicazioni die Lepore, arrivando davvero a ...