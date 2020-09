Repubblica: il mondo dello Sport in difesa del lottatore condannato a morte in Iran (Di sabato 12 settembre 2020) Repubblica racconta oggi la storia di Navid Afkari, 27 anni, Iraniano, di mestiere fa il muratore, per hobby il wrestler. È stato condannato a morte perché accusato di aver ucciso a pugnalate un operaio del servizio idrico, Hassan Turkman, nel 2018 durante i moti di protesta antigovernativi a Shiraz. Dopo aver confessato Navid, con un audio dalla cella, ha spiegato di essere stato costretto sotto tortura e giurato di essere innocente. Navid non è un grande atleta, ma è diventato ugualmente simbolo della repressione. per cui in sua difesa è nata una grande campagna internazionale del mondo dello Sport La World Players Association, associazione Sportiva australiana, per bocca del suo capo e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020)racconta oggi la storia di Navid Afkari, 27 anni,iano, di mestiere fa il muratore, per hobby il wrestler. È statoperché accusato di aver ucciso a pugnalate un operaio del servizio idrico, Hassan Turkman, nel 2018 durante i moti di protesta antigovernativi a Shiraz. Dopo aver confessato Navid, con un audio dalla cella, ha spiegato di essere stato costretto sotto tortura e giurato di essere innocente. Navid non è un grande atleta, ma è diventato ugualmente simbolo della repressione. per cui in suaè nata una grande campagna internazionale delLa World Players Association, associazioneiva australiana, per bocca del suo capo e ...

