Regno Unito, ricercatore italiano a Oxford: Il vaccino anti Covid è sicuro, si ricomincia (Di domenica 13 settembre 2020) “Buone notizie, si ricomincia: una commissione indipendente ha stabilito che il vaccino è sicuro e gli studi possono continuare”. Lo twitta un soddisfatto Giacomo Gorini, immunologo italiano che lavora allo Jenner Institute dell’università di Oxford, che sta sperimentando il vaccino sviluppato con Astrazeneca. “Per ragioni di confidenzialità, non si possono divulgare dettagli sulla patologia del volontario che ha causato il blocco”, precisa Gorini. L'articolo Regno Unito, ricercatore italiano a Oxford: Il vaccino anti Covid è sicuro, si ricomincia proviene da ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 settembre 2020) “Buone notizie, si: una commissione indipendente ha stabilito che ile gli studi possono continuare”. Lo twitta un soddisfatto Giacomo Gorini, immunologoche lavora allo Jenner Institute dell’università di, che sta sperimentando ilsviluppato con Astrazeneca. “Per ragioni di confidenzialità, non si possono divulgare dettagli sulla patologia del volontario che ha causato il blocco”, precisa Gorini. L'articolo: Il, siproviene da ...

