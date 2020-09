Regno Unito, Londra celebra Rodani con le “favole al telefono” (Di domenica 13 settembre 2020) Ascoltare in audio i “racconti telefonici” nati dalla penna di Gianni Rodari. E’ l’iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra che vuole cosi’ celebrare il centenario della nascita del prestigioso scrittore italiano, avvenuta a Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) il 23 ottobre 1920. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale. Si tratta di un progetto di podcast audio, accessibile fino al 31 dicembre 2020 su Apple Podcast, Acast o Libsyn, sulle quindici storie di ‘Telephone Tales’, apparse per la prima volta in italiano nel 1962 e ora pubblicate in inglese da Enchanted Lion Books, tradotte da Antony Shugaar. Con l’ascolto audio delle ‘Favole al telefono’ sara’ possibile conoscere le storie della buonanotte che il signor Bianchi, in viaggio per lavoro, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 settembre 2020) Ascoltare in audio i “racconti telefonici” nati dalla penna di Gianni Rodari. E’ l’iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura diche vuole cosi’re il centenario della nascita del prestigioso scrittore italiano, avvenuta a Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) il 23 ottobre 1920. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale. Si tratta di un progetto di podcast audio, accessibile fino al 31 dicembre 2020 su Apple Podcast, Acast o Libsyn, sulle quindici storie di ‘Telephone Tales’, apparse per la prima volta in italiano nel 1962 e ora pubblicate in inglese da Enchanted Lion Books, tradotte da Antony Shugaar. Con l’ascolto audio delle ‘Favole al telefono’ sara’ possibile conoscere le storie della buonanotte che il signor Bianchi, in viaggio per lavoro, ...

