Regionali | De Luca agli avversari | Niente medaglie | ma non rompete

Leggi su ildenaro

(Di sabato 12 settembre 2020) “Non vogliamo mede madico di non rompere le scatole”. Non tarda ad arrivare la replica del governatore della Campania Vincenzo Deai leader del centrodestra Giorgia Meloni e Matteo Salvini ed al suo direttoo Stefano Caldoro, che nel loro tour elettorale di ieri in Campania non hanno lesinato critiche alla sua politica.. “Sarebbe bene – ha detto De– parlare sulla base dei fatti. I fatti oggettivi ci dicono che cinque anni fa la Regione Campania era commissariata, cinque anni fa eravamo l’ultima regione per i livelli essenziali di assistenza, cinque anni fa quando andavamo a Roma ci ridevano in faccia. In due anni siamo usciti dal commissariamento, tutto il resto sono chiacchiere al vento”. L'articolo ...