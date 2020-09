Reggio Calabria: trovato piccolo squalo sulla spiaggia di Lazzaro, privo della pinna dorsale [FOTO] (Di sabato 12 settembre 2020) Questa mattina è stato ritrovato un piccolo di squalo sulla costa di Lazzaro (RC) in prossimità del Lungomare Ottaviano Augusto. Lo squalo era privo della pinna dorsale e la sua lunghezza era di circa 1 metro.L'articolo Reggio Calabria: trovato piccolo squalo sulla spiaggia di Lazzaro, privo della pinna dorsale FOTO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Questa mattina è stato riundicosta di(RC) in prossimità del Lungomare Ottaviano Augusto. Loerae la sua lunghezza era di circa 1 metro.L'articolodiMeteo Web.

