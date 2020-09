Referendum, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il no di Emma Bonino è una posizione interessata” (Di sabato 12 settembre 2020) “Il ‘no’ al Referendum sul taglio dei parlamentari di Emma Bonino non è una posizione disinteressata”. Così Marco Travaglio nel suo intervento settimanale durante la prima puntata di stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda tutti i venerdì alle 22.45 sul Nove ha commentato le parole della leader di +Europa Emma Bonino che in un video ha definito il sì dei democratici alla riforma costituzionale come “lo scalpo demagogico che i grillini hanno voluto e che il Pd ha subito dopo aver votato contro per tre volte di seguito”. Secondo il direttore de Il Fatto Quotidiano si tratta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) “Il ‘no’ alsul taglio dei parlamentari dinon; unadis;. Così Marconel suo intervento settimanale durante la prima puntata di stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda tutti i venerdì alle 22.45 sulha commentato le parole della leader di +Europache in un video ha definito il sì dei democratici alla riforma costituzionale come “lo scalpo demagogico che i grillini hanno voluto e che il Pd ha subito dopo aver votato contro per tre volte di seguito”. Secondo il direttore de Il Fatto Quotidiano si tratta di ...

