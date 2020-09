Referendum, Giorgetti è il nuovo Signor Forse: ha votato Sì in aula, ma oggi spinge per il No (per andare contro al governo) (Di sabato 12 settembre 2020) Grazie a settantuno senatori, prevalentemente di Lega e Forza Italia, si tiene questo Referendum. E dobbiamo ringraziarli veramente, perché se avessimo aspettato il popolo italiano campa cavallo! I Radicali infatti avevano promosso la regolare raccolta di firme che doveva giungere – secondo la Costituzione – a un minimo di 500mila. Alla fine ottennero la miseria di 669 sottoscrizioni. Grande buco nell’acqua. Perciò si mossero, per puro spirito democratico, coloro che avevano votato Sì pur preferendo il No. Vogliamo dirla tutta? Tappandosi naso e bocca, avevano votato Sì al taglio dei parlamentari, giurando però che avrebbero reso pan per focaccia a sé stessi: avrebbero indetto cioè il Referendum e, bum, al momento opportuno avrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Grazie a settantuno senatori, prevalentemente di Lega e Forza Italia, si tiene questo. E dobbiamo ringraziarli veramente, perché se avessimo aspettato il popolo italiano campa cavallo! I Radicali infatti avevano promosso la regolare raccolta di firme che doveva giungere – secondo la Costituzione – a un minimo di 500mila. Alla fine ottennero la miseria di 669 sottoscrizioni. Grande buco nell’acqua. Perciò si mossero, per puro spirito democratico, coloro che avevanoSì pur preferendo il No. Vogliamo dirla tutta? Tappandosi naso e bocca, avevanoSì al taglio dei parlamentari, giurando però che avrebbero reso pan per focaccia a sé stessi: avrebbero indetto cioè ile, bum, al momento opportuno avrebbero ...

