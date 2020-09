Referendum: Crimi, ‘taglio parlamentari per togliere chi cambia idea’ (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Chi oggi si professa per il No dovrebbe dire ai suoi elettori che ha votato per il Sì al taglio del numero dei parlamentari. Forse questa è la prova provata della necessità di ridurre il numero anche per togliere queste persone che cambiano idea di volta in volta”. Lo ha affermato il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, a Ostia durante la partecipazione ai banchetti organizzati per il #VotaSì Day.L'articolo Referendum: Crimi, ‘taglio parlamentari per togliere chi cambia idea’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Chi oggi si professa per il No dovrebbe dire ai suoi elettori che ha votato per il Sì al taglio del numero dei. Forse questa è la prova provata della necessità di ridurre il numero anche perqueste persone cheno idea di volta in volta”. Lo ha affermato il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito, a Ostia durante la partecipazione ai banchetti organizzati per il #VotaSì Day.L'articolo, ‘taglioperchiidea’ CalcioWeb.

matteociminari : CIOE' la SARDINA che VOTA NO COLEI che fà parte della CASTA e venuta a ROMPERE i MARONI ai nostri GAZEBO.… - TV7Benevento : Referendum: Crimi, 'taglio parlamentari per togliere chi cambia idea'... - TV7Benevento : Referendum: Crimi, 'oggi in piazza in 50mila, grazie a tutti'... - PaolaTacconi : RT @Virus1979C: #IoVotoSi Referendum, M5s in piazza per il Vota Sì Day. La sardina Santori si presenta al comizio di Di Maio in Toscana co… -