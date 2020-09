Referendum, Cangini (Forza Italia): «La Rai mi ha censurato due volte, è inaccettabile» – Il video (Di sabato 12 settembre 2020) Andrea Cangini, senatore di Forza Italia molto attivo nella campagna per il No al Referendum del 20 e 21 settembre, ha denunciato una «doppia censura» della Rai nei suoi confronti. «Essere censurati è spiacevole, essere censurati dalla Rai è grave, essere censurati dalla Rai due volte di seguito è inaccettabile», ha detto in una nota. Cosa è successo «Questa mattina mi è stato chiesto di far avere al Tg1, per l’edizione delle 13.30, un video di 15 secondi sulle ragioni del No al Referendum – ha spiegato Cangini -. Lo invio. Mi fanno sapere che la chiosa finale non va bene». La frase invisa alla redazione del telegiornale era: «Chi non ne ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) Andrea, senatore dimolto attivo nella campagna per il No aldel 20 e 21 settembre, ha denunciato una «doppia censura» della Rai nei suoi confronti. «Essere censurati è spiacevole, essere censurati dalla Rai è grave, essere censurati dalla Rai duedi seguito è», ha detto in una nota. Cosa è successo «Questa mattina mi è stato chiesto di far avere al Tg1, per l’edizione delle 13.30, undi 15 secondi sulle ragioni del No al– ha spiegato-. Lo invio. Mi fanno sapere che la chiosa finale non va bene». La frase invisa alla redazione del telegiornale era: «Chi non ne ...

andrea_cangini : Sono stato censurato due volte dal Tg1 del grillino Carboni. Mi chiedono un video di 15 secondi sul #referendum, lo… - MichelaRoi : RT @FI_Toscana: Anche Giorgetti si unisce alla nostra battaglia: “Al Referendum per il taglio dei parlamentari voterò No”. - andrea_cangini : Colpo di scena: gli iscritti alla piattaforma Rousseau votarono contro il taglio della rappresentanza democratica,… - simonebaldelli : RT @FI_Toscana: Anche Giorgetti si unisce alla nostra battaglia: “Al Referendum per il taglio dei parlamentari voterò No”. - GennaroSenatore : @andrea_cangini Ero un minimo ironico. Questo referendum è una baggianata pazzesca quindi non è che ci siano altre… -

