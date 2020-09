Rebic al Milan, Andrè Silva all’Eintracht. E niente alla Fiorentina. Beffa di mercato (Di sabato 12 settembre 2020) Da Milano giurano che le operazioni Andre Silva-Rebic siano separate, in Germania invece rilanciano una versione diversa: il portoghese sarebbe stato ceduto per appena 9 milioni (a fronte dei 38 spesi dai rossoneri tre anni fa…), con il cartellino di Rebic avvicinato al valore di zero poiché rientrante in una sorta di scambio. Secondo Tuttosport sarebbe un affare che soddisferebbe i due club ma non la Fiorentina, che vanta il 50% sulla plusvalenza della rivendita del croato Leggi su firenzepost (Di sabato 12 settembre 2020) Dao giurano che le operazioni Andresiano separate, in Germania invece rilanciano una versione diversa: il portoghese sarebbe stato ceduto per appena 9 milioni (a fronte dei 38 spesi dai rossoneri tre anni fa…), con il cartellino diavvicinato al valore di zero poiché rientrante in una sorta di scambio. Secondo Tuttosport sarebbe un affare che soddisferebbe i due club ma non la, che vanta il 50% sulla plusvalenza della rivendita del croato

