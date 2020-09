Rai - Milik, il Napoli ha abbassato le pretese: ora si può chiudere con la Roma, i dettagli (Di sabato 12 settembre 2020) Il Napoli, da oggi, ha abbassato le pretese per Arek Milik. Alla Roma ha chiesto 20 milioni più 5 di bonus. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 12 settembre 2020) Il, da oggi, haleper Arek. Allaha chiesto 20 milioni più 5 di bonus.

