Ragazza annegata | il papà si tuffa ogni giorno nel lago per lei | VIDEO (Di sabato 12 settembre 2020) La triste vicenda di una Ragazza annegata ad inizio settembre presenta un dettaglio che commuove. Suo padre ogni giorno compie un gesto di estremo affetto. Sono trascorse più di due settimane dalla vicenda della Ragazza annegata nel lago di Como, sul versante che si affaccia su Sondrio. E da allora il papà di Hafsa, 15 … L'articolo Ragazza annegata il papà si tuffa ogni giorno nel lago per lei VIDEO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 12 settembre 2020) La triste vicenda di unaad inizio settembre presenta un dettaglio che commuove. Suo padrecompie un gesto di estremo affetto. Sono trascorse più di due settimane dalla vicenda dellaneldi Como, sul versante che si affaccia su Sondrio. E da allora il papà di Hafsa, 15 … L'articoloil papà sinelper leiproviene da YesLife.it.

vincenzo81dileo : Muore annegata una ragazza.... Modella o no - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Trovato cadavere in mare a Giulianova, è il fidanzato della ragazza annegata il 29 agosto - franco_dimuro : RT @fattoquotidiano: Trovato cadavere in mare a Giulianova, è il fidanzato della ragazza annegata il 29 agosto - magdulka64 : RT @fattoquotidiano: Trovato cadavere in mare a Giulianova, è il fidanzato della ragazza annegata il 29 agosto - fattoquotidiano : Trovato cadavere in mare a Giulianova, è il fidanzato della ragazza annegata il 29 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza annegata Ragazza annegata | il papà si tuffa ogni giorno nel lago per lei | VIDEO Yeslife Sedicenne scomparsa nell'Adda, la prefettura mette in campo una task force

Sondrio, 12 settembre 2020 - La prefettura di Sondrio ha messo in campo, oggi e domani, un'autentica task-force per le ricerche della 15enne Hafsa Ben Daoud, scomparsa nelle acque del fiume Adda il pr ...

La figlia è annegata nel fiume Adda, il papà si tuffa ogni mattina per cercare il corpo: «Non posso smettere»

Sua figlia Hafsa, di soli 15 anni, il primo settembre scorso è stata inghiottita dalle acque del fiume Adda a Sondrio, mentre tentava di attraversarlo per raggiungere una spiaggetta. Il suo corpo non ...

Sondrio, 12 settembre 2020 - La prefettura di Sondrio ha messo in campo, oggi e domani, un'autentica task-force per le ricerche della 15enne Hafsa Ben Daoud, scomparsa nelle acque del fiume Adda il pr ...Sua figlia Hafsa, di soli 15 anni, il primo settembre scorso è stata inghiottita dalle acque del fiume Adda a Sondrio, mentre tentava di attraversarlo per raggiungere una spiaggetta. Il suo corpo non ...