Questa è la gentile ed elegante ventenne che ha aggredito Salvini… – Ancora foto di attrici (Di sabato 12 settembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una condivisione dal nome “Questa è la gentile ed elegante ventenne che ha aggredito Salvini. Ecco il volto della Sinistra…” Naturalmente, la condivisione del volto di una donna di colore (che come vedremo, non è lei) dall’aria iraconda e corrucciata, circondata da commenti xenofobi da denuncia e segnalazione (che, credetemi, arriveranno). E, altrettanto naturalmente, fusa alla bufala da noi archiviata dal titolo “Condannata per spaccio, favoreggiamento della prostituzione e collaboratrice della Kyenge” Questa è la gentile ed elegante ventenne che ha aggredito Salvini… – Ancora ... Leggi su bufale (Di sabato 12 settembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una condivisione dal nome “è laedche haSalvini. Ecco il volto della Sinistra…” Naturalmente, la condivisione del volto di una donna di colore (che come vedremo, non è lei) dall’aria iraconda e corrucciata, circondata da commenti xenofobi da denuncia e segnalazione (che, credetemi, arriveranno). E, altrettanto naturalmente, fusa alla bufala da noi archiviata dal titolo “Condannata per spaccio, favoreggiamento della prostituzione e collaboratrice della Kyenge”è laedche haSalvini… –...

