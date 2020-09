Quattro giovani arrestati per aver violentato due minorenni (Di sabato 12 settembre 2020) Quattro uomini di età compresa tra 19 e 23 anni sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine sullo stupro di gruppo di due minori britanniche, annunciato venerdì da Pietro Argentino, procuratore di Matera. Due giovani ragazze inglesi, due amiche i cui genitori sono della regione, sono state violentate la notte tra il 7 e l’8 settembre durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci. “Le due vittime sarebbero state avvicinate per prime da due giovani che sembrano aver beneficiato del loro stato di euforia, probabilmente dovuto anche all’alcol. Altri due sarebbero arrivati ​​più tardi e le violenze sono avvenute in un campo facente parte della villa“, ha detto Pietro Argentino. La polizia sta anche cercando altri ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 settembre 2020)uomini di età compresa tra 19 e 23 anni sono statinell’ambito di un’indagine sullo stupro di gruppo di due minori britanniche, annunciato venerdì da Pietro Argentino, procuratore di Matera. Dueragazze inglesi, due amiche i cui genitori sono della regione, sono state violentate la notte tra il 7 e l’8 settembre durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci. “Le due vittime sarebbero state avvicinate per prime da dueche sembranobeneficiato del loro stato di euforia, probabilmente dovuto anche all’alcol. Altri due sarebbero arrivati ​​più tardi e le violenze sono avvenute in un campo facente parte della villa“, ha detto Pietro Argentino. La polizia sta anche cercando altri ...

Turiste drogate e stuprate a Matera, il video che inchioda gli aggressori

(Agenzia Vista) Matera, 11 settembre 2020 La Polizia di Stato di Matera, nel corso della mattinata odierna, ha tratto in arresto 4 giovani, tutti residenti a Pisticci (MT), per violenza sessuale e les ...

