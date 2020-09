Quattro attrici raccontano quattro illuminati talenti femminili

Leggi su iodonna

(Di sabato 12 settembre 2020) Noi donne ce la facciamo in ogni campo, lo sappiamo bene. Ma nell’Italia del dopoguerra non era così. Per farsi valere, bisognava superare mille ostacoli. Allora è giusto ricordare, soprattutto alle nostre figlie, chi ce l’ha fatta ad affermarsi solo con le proprie capacità, qualche volta a caro prezzo. Quando le quote rosa non esistevano, Gae Aulenti andava nei cantieri a dare ordini a maestranze maschili. Negli anni Cinquanta, Sandra Mondaini si emancipava in tv dal ruolo di soubrette a quello di attrice comica; Renata Tebaldi aveva un tale successo negli Stati Uniti da essere soprannominata “Miss Sold Out” e Alda Merini, già internata per un breve periodo in un manicomio, pubblicava le sue prime, struggenti liriche. A queste donne eccezionali, molto diverse ma ugualmente talentuose, la docu-serie Illuminate dedica la terza stagione, ...