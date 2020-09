Qualificazioni Internazionali BNL d’Italia 2020: Musetti rimonta Zapata, out Moroni (Di sabato 12 settembre 2020) Lorenzo Musetti ha sconfitto Bernabé Zapata Miralles mediante il risultato di 7-6(2) 0-6 6-0 in occasione del primo turno di qualificazione degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Il giovanissimo azzurro spegne la luce nel secondo, poi gestisce il punteggio nel terzo. Domani affronterà Leonardo Mayer. PRIMO SET – Musetti ha approcciato nel peggiore dei modi al parziale primordiale, concedendo troppo al servizio e mostrandosi in sicuro con la seconda in campo: Zapata Miralles ha punito il giovane azzurro, ottenendo un break in apertura successivamente tramutatosi in 2-0. L’italiano ha cercato di reagire e ha gradualmente innalzato il proprio livello di gioco, trovando profondità e riuscendo a insidiare l’ostico iberico, sino al contro-break ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Lorenzoha sconfitto BernabéMiralles mediante il risultato di 7-6(2) 0-6 6-0 in occasione del primo turno di qualificazione degliBNL d’Italia. Il giovanissimo azzurro spegne la luce nel secondo, poi gestisce il punteggio nel terzo. Domani affronterà Leonardo Mayer. PRIMO SET –ha approcciato nel peggiore dei modi al parziale primordiale, concedendo troppo al servizio e mostrandosi in sicuro con la seconda in campo:Miralles ha punito il giovane azzurro, ottenendo un break in apertura successivamente tramutatosi in 2-0. L’italiano ha cercato di reagire e ha gradualmente innalzato il proprio livello di gioco, trovando profondità e riuscendo a insidiare l’ostico iberico, sino al contro-break ...

Internazionali d'Italia, le entry list aggiornate: a Roma torna Nadal, fuori Medvedev, in forse Serena

Sky Sport, tutte le novità. Anna Billò è la signora Champions

Milano, 11 settembre 2020 - Nemmeno il tempo di celebrare la Champions League vinta dal Bayern Monaco lo scorso 23 agosto, che è già il momento di voltare pagina, di aprire un nuovo capitolo, tutto d ...

Bertolini: "Speriamo di poter giocare con Israele"

In casa a Empoli contro Israele giovedi' 17, sfida in Bosnia martedi' 22. Questi gli appuntamenti che attendono le azzurre di Milena Bertolini nelle qualificazioni agli Europei del 2022. Sulla prima ...

