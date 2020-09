Qualificazioni Internazionali BNL d’Italia 2020: entra Jacopo Berrettini, sfida Mayer (Di sabato 12 settembre 2020) Si infoltisce la truppa azzurra nelle Qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2020. Anche Jacopo Berrettini, fratello minore di Matteo, entra nel tabellone cadetto di Roma da ‘alternate’. Il giovane romano sfrutta infatti l’ingresso nel main draw del kazako Bublik, il quale a sua volta approfitta dei forfait di Thiem e Zverev (domenica impegnati nella finale di New York). Jacopo esordisce oggi sul campo 5 contro Leonardo Mayer, come terzo match dalle ore 10:00. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Si infoltisce la truppa azzurra nelleagliBNL d’Italia. Anche, fratello minore di Matteo,nel tabellone cadetto di Roma da ‘alternate’. Il giovane romano sfrutta infatti l’ingresso nel main draw del kazako Bublik, il quale a sua volta approfitta dei forfait di Thiem e Zverev (domenica impegnati nella finale di New York).esordisce oggi sul campo 5 contro Leonardo, come terzo match dalle ore 10:00.

Ben 19 gli italiani in gara, 13 uomini e 6 donne, nelle qualificazioni degli Internazionali d'Italia 2020. Al Foro Italico di Roma si riparte con il grande tennis sulla terra rossa, che vede una ...

