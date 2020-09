Puglia: Scalfarotto, 'chiedono voto dopo aver distrutto ulivo simbolo Regione' (Di sabato 12 settembre 2020) Bari, 12 set. (Adnkronos) - "chiedono la fiducia per il governo della Puglia dopo aver distrutto il simbolo della Regione Puglia", l'ulivo, a causa della xylella, "è una responsabilità morale prima ancora che politica. E' come se il sindaco di Parigi chiedesse il voto dopo aver distrutto la torre Eiffel". Lo ha affermato Ivan Scalfarotto, candidato di Italia viva e Azione alla presidenza della Regione Puglia in una manifestazione a Bari. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Bari, 12 set. (Adnkronos) - "la fiducia per il governo dellaildella", l', a causa della xylella, "è una responsabilità morale prima ancora che politica. E' come se il sindaco di Parigi chiedesse illa torre Eiffel". Lo ha affermato Ivan, candidato di Italia viva e Azione alla presidenza dellain una manifestazione a Bari.

BARI - "Se non vinciamo questa volta, allora non vinceremo mai più". La confessione di un dirigente di Forza Italia è la più sincera fotografia della campagna elettorale per il nuovo presidente della ...

Pd, Bonaccini apre a Renzi e Bersani. Ma tra i dem è coro di no

"Ma proprio adesso!". Per Antonio Decaro, il sindaco di Bari impegnato pancia a terra nella campagna elettorale di Michele Emiliano in Puglia, il contropiede del governatore dell'Emilia Romagna, Stefa ...

BARI - "Se non vinciamo questa volta, allora non vinceremo mai più". La confessione di un dirigente di Forza Italia è la più sincera fotografia della campagna elettorale per il nuovo presidente della ..."Ma proprio adesso!". Per Antonio Decaro, il sindaco di Bari impegnato pancia a terra nella campagna elettorale di Michele Emiliano in Puglia, il contropiede del governatore dell'Emilia Romagna, Stefa ...