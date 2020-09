Puglia: Scalfarotto, ’21 settembre per noi punto di partenza’ (Di sabato 12 settembre 2020) Bari, 12 set. (Adnkronos) – “Questo benedetto voto utile ve lo chiediamo. Quando si vota si decide chi ci governerà ma anche chi ci rappresenterà ed è per questo che ci siamo. Il 21 settembre per noi non è un punto di arrivo ma un punto di partenza”. Lo ha affermato Ivan Scalfarotto, candidato di Italia viva e Azione alla presidenza della Regione Puglia in una manifestazione a Bari. L'articolo Puglia: Scalfarotto, ’21 settembre per noi punto di partenza’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Bari, 12 set. (Adnkronos) – “Questo benedetto voto utile ve lo chiediamo. Quando si vota si decide chi ci governerà ma anche chi ci rappresenterà ed è per questo che ci siamo. Il 21per noi non è undi arrivo ma undi partenza”. Lo ha affermato Ivan, candidato di Italia viva e Azione alla presidenza della Regionein una manifestazione a Bari. L'articolo, ’21per noidi partenza’ Meteo Web.

