Puglia | Renzi | ‘governo Emiliano più trasformista e incapace d’Italia’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 12 settembre 2020) Bari 12 set. (Adnkronos) – “Ci vuole molto coraggio per andare contro il governo regionale piùdi gestire la cosa pubblica con rispetto, dignità e onore che abbia il Paese in questo momento. Micheleha utilizzato il consenso dal primo giorno all’ultimo attraverso gli strumenti più vecchi della politica”. Lo ha affermato Matteo, in occasione di una manifestazione a Bari a sostegno della candidatura alla presidenza della Regionedi Ivan Scalfarotto. “Candidarsi contro di lui -ha proseguito l’ex premier- sembrava impossibile: perchè c’era un modo per avere il voto utile e ci sarebbe stato dentro Carlo Calenda e Ivan Scalfarotto e il voto utile era chiedere un passo indietro a Michele ...