Previsioni Meteo, gli aggiornamenti sull’ondata di freddo del 18-20 Settembre: prima neve in collina nell’Est Europa, a rischio anche il Mediterraneo (Di sabato 12 settembre 2020) Previsioni Meteo – Da qualche run, nelle corse del modello europeo in riferimento al medio-lungo periodo, range di 10 giorni più o meno, stanno emergendo scenari barici indicanti una possibile svolta addirittura invernale, sebbene breve, per parte dell’ Europa. A fronte di un’affermazione anticiclonica prevalente sulla gran parte del continente nel corso della prossima settimana, le simulazioni del modello europeo mettono in rilievo una possibile saccatura continentali a carattere freddo in affondo dalla Russia verso l’Est Europa, soprattutto verso la Romania e i settori più settentrionali del Mar Nero sul finire della settimana. Nelle emissioni di ieri, la saccatura fredda era data decisamente più penetrante addirittura ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020)– Da qualche run, nelle corse del modello europeo in riferimento al medio-lungo periodo, range di 10 giorni più o meno, stanno emergendo scenari barici indicanti una possibile svolta addirittura invernale, sebbene breve, per parte dell’. A fronte di un’affermazione anticiclonica prevalente sulla gran parte del continente nel corso della prossima settimana, le simulazioni del modello europeo mettono in rilievo una possibile saccatura continentali a caratterein affondo dalla Russia verso l’Est, soprattutto verso la Romania e i settori più settentrionali del Mar Nero sul finire della settimana. Nelle emissioni di ieri, la saccatura fredda era data decisamente più penetrante addirittura ...

