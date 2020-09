Premio Ischia Internazionale di giornalismo a TPI, oggi la premiazione: sulla nostra pagina Facebook la diretta dell’evento (Di sabato 12 settembre 2020) Premio Ischia di giornalismo a TPI, oggi la premiazione in diretta Facebook A maggio scorso TPI ha vinto la 41esima edizione del Premio Ischia Internazionale di giornalismo 2020 “sezione web” per la copertura dell’emergenza Coronavirus e per le inchieste sulla gestione sanitaria in Lombardia (qui l’inchiesta completa, a puntate). oggi, sabato 12 settembre 2020, ci sarà, a Lacco Ameno (Ischia), la cerimonia di premiazione a cui sarà presente anche il direttore di TPI, Giulio Gambino. Il nostro giornale si aggiudica un Premio che, citando le parole dell’editoriale del ... Leggi su tpi (Di sabato 12 settembre 2020)dia TPI,lainA maggio scorso TPI ha vinto la 41esima edizione deldi2020 “sezione web” per la copertura dell’emergenza Coronavirus e per le inchiestegestione sanitaria in Lombardia (qui l’inchiesta completa, a puntate)., sabato 12 settembre 2020, ci sarà, a Lacco Ameno (), la cerimonia dia cui sarà presente anche il direttore di TPI, Giulio Gambino. Il nostro giornale si aggiudica unche, citando le parole dell’editoriale del ...

chetempochefa : Complimenti a #GiovannaBotteri, con cui ci siamo collegati spesso nella scorsa stagione di #CTCF, per il premio com… - serracchiani : Congratulazioni alla triestina #GiovannaBotteri che ha vinto il premio come Giornalista dell'anno al Premio Ischia… - pdnetwork : È andato a lei, a #giovannabotteri, il Premio Ischia come giornalista dell'anno. Il giusto riconoscimento per una… - alexfenice : Giornalista dell'anno al Premio Ischia Internazionale di Giornalismo; fa piacere ma #GiovannaBotteri è oltre, come… - brumas00 : RT @mgabrielladavid: Premio Ischia Internazionale di Giornalismo #GiovannaBotteri vince come “giornalista dell’anno” Congratulazioni, l’an… -