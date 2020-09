Premier League | Fulham-Arsenal match inaugurale | i Gunners di Arteta si impongono 3-0

(Di sabato 12 settembre 2020) Torna lae tornano anche le emozioni del massimo campionato inglese.L'incontroche ha dato ufficialmente il via alla massima competizione d'Inghilterra ha visto scendere in campo i padroni di casa delguidati da Scott Parker contro l', poi vittorioso, del tecnico Mikel. Con il calcio d'inizio alle ore 13.30 al Craven Cottage è partita ufficialmente la stagione 2020/2021 di. I, lo scorso anno, avevano concluso il campionato con un anonimo ottavo posto in classifica, mentre i Cottagers sono stati promossi proprio indopo aver vinto la finale play-off contro il Brentford.VIDEO Liverpool-Leeds, Radrizzani e la ...

Il fatidico giorno è finalmente arrivato: la Premier League è pronta a ripartire. Lo farà alle 15 quando il neopromosso Fulham ospiterà allo storico Craven Cottage l’Arsenal di Arteta, fresco di vitto ...LONDRA (Regno Unito) - L'Arsenal si impone per 3-0 in casa del Fulham, nel derby londinese che ha dato il via ufficialmente alla Premier League 2020-21. Tutto facile per i Gunners, in vantaggio dopo s ...