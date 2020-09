Positivo al covid senza sintomi e senza mascherina fermato a spasso per Napoli (Di sabato 12 settembre 2020) Malgrado fosse risultato Positivo al covid se ne andava in giro per Napoli senza neppure indossare i dispositivi di protezione individuale: gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno bloccato... Leggi su ilmattino (Di sabato 12 settembre 2020) Malgrado fosse risultatoalse ne andava in giro perneppure indossare i dispositivi di protezione individuale: gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno bloccato...

