Pitone di 62 anni depone 7 uova | era senza un maschio da almeno 15 anni

(Di sabato 12 settembre 2020) Un evento ritenuto quasi impossibile, e che invece ha sorpreso tutti. Un, che secondo gli esperti ha62, ha deposto settenonostante non sia mai stato vicino ad un esemplareda15a questa parte. Lassa, riconosciuta con il codice ‘361003’, vive nello zoo di Saint Louis (Missouri) dal 1961, e ha deposto leil 23 luglio scorso. “È stata una sorpresa. Francamente non ci aspettavamo che facesse un’altra covata di”, ha detto alla Cnn il responsabile zoologico di erpetologia, Mark Wanner. I pitoni palla sono originari dell’Africa centrale e occidentale e possono riprodursi ...

Il serpente più anziano dello zoo di Saint Louis (Missouri), un pitone palla che secondo gli esperti ha almeno 62 anni, ha deposto sette uova nonostante non sia mai stato vicino ad un esemplare maschi ...