Piemonte tutto da scoprire: il concorso fotografico lanciato da Lonely Planet (Di sabato 12 settembre 2020) Vincere un soggiorno tra le bellezze del Piemonte si può. Lonely Planet ha infatti istituito un concorso per tutti i viaggiatori e gli amanti di questa terra ancora poco battuta. Tra le mete proposte, il capoluogo: Torino. Città elegante, dal passato risorgimentale. C’è poi Cuneo e la sua Provincia Granda; il Monferrato, le Alpi Biellesi, la Valle Maira. E per chi volesse salire più ad alta quota, Bardonecchia, una delle mete predilette dai cultori del paesaggio montano. Lonely Planet ITALIA Piazza San Carlo, TorinoPer partecipare è necessario affidarsi ai social network, in particolare ad Instagram. Bisognerà postare sul proprio profilo una foto o un breve video che racconti nel modo più originale possibile il ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) Vincere un soggiorno tra le bellezze delsi può.ha infatti istituito unper tutti i viaggiatori e gli amanti di questa terra ancora poco battuta. Tra le mete proposte, il capoluogo: Torino. Città elegante, dal passato risorgimentale. C’è poi Cuneo e la sua Provincia Granda; il Monferrato, le Alpi Biellesi, la Valle Maira. E per chi volesse salire più ad alta quota, Bardonecchia, una delle mete predilette dai cultori del paesaggio montano.ITALIA Piazza San Carlo, TorinoPer partecipare è necessario affidarsi ai social network, in particolare ad Instagram. Bisognerà postare sul proprio profilo una foto o un breve video che racconti nel modo più originale possibile il ...

martacagnola : @sergioragone beh, Novi Ligure è in Piemonte, Massalombarda in Emilia-Romagna... tutto può essere ?????? - 2piedi : @SkyTG24 Se facessero il tampone a tutto il Piemonte, i positivi asintomatici sarebbero probabilmente intorno a 2.000.000. E dunque ? - notiziepiemont : 14 settembre in #Piemonte riaprono le #scuole. Lunedì sarà test per la ripartenza'. Il @NewYorkTimes11 ha pubblicat… - notiziepiemont : Apertura Scuole: tutto pronto in Piemonte - sorrisobot : RT @cosimimiriglian: Dalla libreria - Il Pellicano - di Asti: da un'altra di quelle regioni che mi continua a dare tante soddisfazioni, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte tutto Piemonte tutto da scoprire: il concorso fotografico lanciato da Lonely Planet Open GIORNATA DELLA VITICOLTURA – Importante convegno sulla difesa integrata nei vigneti delle Colline novaresi

Si è svolto martedì 08 settembre nei Comuni di Suno e Mezzomerico, l’evento “Giornata della viticoltura” su iniziativa, ormai consolidata da anni della Convenzione Vitivinicola delle Colline Novaresi ...

Valorizzare il territorio. Una “boccata d’arte”, 20 borghi italiani si aprono al contemporaneo

A promuovere il progetto è Fondazione Elpis, costituita nel 2020 da Marina Nissim, imprenditrice e collezionista d’arte contemporanea impegnata – in collaborazione con Galleria Continua (galleria ital ...

Si è svolto martedì 08 settembre nei Comuni di Suno e Mezzomerico, l’evento “Giornata della viticoltura” su iniziativa, ormai consolidata da anni della Convenzione Vitivinicola delle Colline Novaresi ...A promuovere il progetto è Fondazione Elpis, costituita nel 2020 da Marina Nissim, imprenditrice e collezionista d’arte contemporanea impegnata – in collaborazione con Galleria Continua (galleria ital ...