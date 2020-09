Perisic saluta il Bayern | “Veni | vidi | vici”

(Di sabato 12 settembre 2020) Ivanè di nuovo un giocatore dell’Inter, dopo aver concluso l’esperienza in prestito alMonaco. Il croato fa un ultimo saluto ai baveresi, con i quali ha appena vinto un Triplete, che celebra con una foto su Instagram e la didascalia: “VENI,, VICI”. Visualizza questo post su Instagram VENIVICI .. #Ciao #DankeFürAlles #ImmerGierig Un post condiviso da Ivan Perišić (@ivan444) in data: 12 Set 2020 alle ore 6:04 PDT Foto: TwitterL'articoloil: “Veni,, vici” proviene da Alfredo Pedullà.

Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Inter, #Perisic saluta il #BayernMonaco: 'Veni, vidi, vici'. Messaggio social simile a quello che scrisse #Ibrahimovic… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, #Perisic saluta il #Bayern e svela il suo nuovo numero di maglia FOTO - InterClubIndia : RT @marifcinter: Perisic saluta il Bayern e gonfia il petto per i trionfi: “Veni, vidi, vici” - Sport_Mediaset : #Inter, #Perisic saluta il #BayernMonaco: 'Veni, vidi, vici'. Messaggio social simile a quello che scrisse… - cmdotcom : #Inter, #Perisic saluta il #Bayern e svela il suo nuovo numero di maglia FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Perisic saluta

Sport Mediaset

A Ivan Perisic non è bastato conquistare il Triplete per essere riscattato dal Bayern Monaco: dopo Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League l'esterno croato è rientrato all'Inter in attesa di ...Tra le varie mosse di calciomercato in cui si sta muovendo l’Inter, di sicuro non ci sarà la cessione di Perisic nell’immediato al Bayern Monaco, il croato ritorna dunque a vestire il nerazzurro, in a ...