“Per alcuni politici siamo in svizzera ma senza acqua”: la stoccata di Petitto al PD (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Finalmente l’Irpinia sta diventando come la svizzera. Ogni giorno ci regalano promesse, sogni. Anche oggi leggo di campus biomedici, di cooperative e di internet gratuito. Io mi preoccuperei di far trovare l’acqua a casa a chi torna da lavoro e di garantire la semplice rete per una telefonata“. Così Livio Petitto capolista alle prossime Elezioni Regionali con la lista “Davvero“. “Sarebbero stati già grandi risultati in oltre 10 anni di poltrone e illusioni. Ci hanno lasciati indietro di 30 anni e ora gli irpini faranno capire che questo popolo ha una dignità e merita rispetto e risposte concrete”. L'articolo “Per alcuni politici siamo in svizzera ma senza ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Finalmente l’Irpinia sta diventando come la. Ogni giorno ci regalano promesse, sogni. Anche oggi leggo di campus biomedici, di cooperative e di internet gratuito. Io mi preoccuperei di far trovare l’acqua a casa a chi torna da lavoro e di garantire la semplice rete per una telefonata“. Così Liviocapolista alle prossime Elezioni Regionali con la lista “Davvero“. “Sarebbero stati già grandi risultati in oltre 10 anni di poltrone e illusioni. Ci hanno lasciati indietro di 30 anni e ora gli irpini faranno capire che questo popolo ha una dignità e merita rispetto e risposte concrete”. L'articolo “Perinma...

M5S_Europa : Tra i difensori del NO ci sono alcuni parlamentari eletti all'estero: a loro dire, il taglio danneggerebbe la rappr… - emenietti : quindi se ho capito bene per “dare un segnale” organizzano una riunione in presenza, poi uno di loro arriva sintoma… - CottarelliCPI : Perché la crisi è peggiore in alcuni paesi? Questa nota, ripresa dal @IlSole24ORE, spiega che la paura della pandem… - Frances20439089 : @AliprandiJacopo @CorSport Com’era Secondo Alcuni Dzeko Ha In Testa Solamente La Juventus Ma Per Favore - Roberto79490298 : @_cuorescuro Ciao Cuore. È un buon disco, è di alcuni anni fa. Quando lo ascoltai capii che aveva fatto le cose per bene a questo giro .?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Per alcuni Bündchen: «L'ansia può essere devastante, ma l'ho superata» Corriere della Sera