Pensioni in Italia, perchè il sistema e sempre meno sostenibile e servono penalizzazioni? (Di sabato 12 settembre 2020) sempre più spesso telegiornali e media passano notizie allarmanti in ambito previdenziale. Molto spesso si parla della sostenibilità del sistema Pensionistico Italiano accompagnando l’affermazioni con catastrofici annunci sul fatto che l’INPS è in rosso e non potrà più pagare le Pensioni. Queste notizie, oltre ad allarmare chi la pensione già la percepisce, ovviamente allarmano coloro che ancora lavorano e si preoccupano del proprio futuro da pensionati. Ma i conti dell’INPS sono in rosso per una cattiva gestione degli stessi? La risposta a questa domanda non appare così tanto scontata e lo capiremo continuando a leggere. Pensione e sistema poco sostenibile A preoccupare gli economisti e a ... Leggi su pensioniefisco (Di sabato 12 settembre 2020)più spesso telegiornali e media passano notizie allarmanti in ambito previdenziale. Molto spesso si parla della sostenibilità delsticono accompagnando l’affermazioni con catastrofici annunci sul fatto che l’INPS è in rosso e non potrà più pagare le. Queste notizie, oltre ad allarmare chi la pensione già la percepisce, ovviamente allarmano coloro che ancora lavorano e si preoccupano del proprio futuro da pensionati. Ma i conti dell’INPS sono in rosso per una cattiva gestione degli stessi? La risposta a questa domanda non appare così tanto scontata e lo capiremo continuando a leggere. Pensione epocoA preoccupare gli economisti e a ...

marattin : A dire il vero le peggiori ingiustizie sociali in Italia le ha prodotte (certa) politica, altroché il mercato. Le b… - GigiNirvana1 : RT @GigiNirvana1: Votare 'SI' serve a rendere un parlamento più snello ....liberarsi di parassiti inutili che servono ai partiti solo per g… - GigiNirvana1 : Votare 'SI' serve a rendere un parlamento più snello ....liberarsi di parassiti inutili che servono ai partiti solo… - Tigrotta84 : @Spicci3 @MissPanix14 Fai si che in un paese come l'Italia, paese nel quale a stento c'è lavoro per i giovani itali… - rafvitolo : RT @FratellidItalia: Difesa – pensioni forze armate e polizia, Deidda, Ferro e Galantino: L’INPS riconosca quanto dovuto ai lavoratori del… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni Italia Pensioni, Recovery plan e manovra: la roadmap d’autunno del governo (con variabile urne) Il Sole 24 ORE Bonus casalinghe 2020: cos'è, a chi spetta e come funziona il Fondo

Bonus casalinghe Inps 2020 covid: In Italia spesso si è casalinghe non per scelta ma per mancanza di lavoro. Questa condizione potrebbe aggravarsi e portare molte donne ad una più ampia esclusione soc ...

Era prossimo alla pensione l'operaio della Riccoboni deceduto sul lavoro in Piemonte

Abdou Gueye, classe 1957, originario del Senegal, è stato schiacciato da un furgone in retromarcia, guidato da un collega che non si è accorto in tempo della sua presenza dietro al veicolo. Per lui no ...

Bonus casalinghe Inps 2020 covid: In Italia spesso si è casalinghe non per scelta ma per mancanza di lavoro. Questa condizione potrebbe aggravarsi e portare molte donne ad una più ampia esclusione soc ...Abdou Gueye, classe 1957, originario del Senegal, è stato schiacciato da un furgone in retromarcia, guidato da un collega che non si è accorto in tempo della sua presenza dietro al veicolo. Per lui no ...