Pedullà: la cessione di Allan è stata un grande affare (Di sabato 12 settembre 2020) L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha analizzato le difficoltà del mercato in uscita che tutti i club stanno avendo data la situazione del coronavirus “Il problema è chiaro, non ci sono cessioni. Nessuno ha ceduto, neanche a cifre ridotte. Khedira, come Higuain, dovrà rescindere il contratto per darlo via, avendo ingaggi alti da 6-7 milioni che nessuno prende. Non ci sono cessioni, la cessione di Allan è diventato un grande affare a 30 milioni, anche se avevano rifiutato 50, perché l’alternativa era non cederlo! Nessuno riesce a cedere, non c’è chi compra, non c’è una sola cessione!” L'articolo Pedullà: la cessione di Allan è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020) L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha analizzato le difficoltà del mercato in uscita che tutti i club stanno avendo data la situazione del coronavirus “Il problema è chiaro, non ci sono cessioni. Nessuno ha ceduto, neanche a cifre ridotte. Khedira, come Higuain, dovrà rescindere il contratto per darlo via, avendo ingaggi alti da 6-7 milioni che nessuno prende. Non ci sono cessioni, ladiè diventato una 30 milioni, anche se avevano rifiutato 50, perché l’alternativa era non cederlo! Nessuno riesce a cedere, non c’è chi compra, non c’è una sola!” L'articolo Pedullà: ladiè ...

napolista : #Pedullà: la cessione di #Allan è stata un grande affare L’esperto di calciomercato sottolinea che attualmente nes… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Nessuno riesce a cedere, non c'è chi compra, non c'è una sola cessione!' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Nessuno riesce a cedere, non c'è chi compra, non c'è una sola cessione!' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Nessuno riesce a cedere, non c'è chi compra, non c'è una sola cessione!' - napolimagazine : SPORTITALIA - Pedullà: 'Nessuno riesce a cedere, non c'è chi compra, non c'è una sola cessione!' -