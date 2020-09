Pavia, bimba positiva al coronavirus: in quarantena compagni e maestre della materna (Di sabato 12 settembre 2020) Pavia, 12 settembre 2020 - Una bambina di 4 anni che frequenta la scuola materna '8 marzo' di Pavia è risultata positiva al coronavirus . La piccola, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica. Ats, l'... Leggi su ilgiorno (Di sabato 12 settembre 2020), 12 settembre 2020 - Una bambina di 4 anni che frequenta la scuola'8 marzo' diè risultataal. La piccola, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica. Ats, l'...

SkyTG24 : Coronavirus a Pavia, bimba positiva: classe di un asilo in quarantena - ladyrosmarino : RT @LaStampa: Pavia, bimba positiva al covid. Asilo in quarantena - TelevideoRai101 : Pavia: bimba positiva,scatta quarantena - LaStampa : Pavia, bimba positiva al covid. Asilo in quarantena - LaStampa : Il resto della scuola resterà aperto. -