Parigi | gilet gialli in strada Incendi | lacrimogeni e 154 arresti

(Di sabato 12 settembre 2020) Nonostante la Francia sia alle prese come tutto il mondo con la drammatica emergenza Coronavirus, con il Paese già alle prese con una seconda ondata fatta di migliaia di nuovi casi al giorno,...

I gilet gialli sono tornati a protestare questo sabato a Parigi dopo alcuni mesi di silenzio a causa del coronavirus. Sono scesi in piazza con loro anche i gruppi di No Mask, come pure i proprietari d ...Parigi, 12 set 14:27 - (Agenzia Nova) - La polizia francese ha fermato 128 persone che hanno preso parte oggi alla manifestazione dei gilet gialli a Parigi. Lo ha fatto sapere la prefettura della capi ...