Papa Francesco | la paura è passata | test sierologico negativo dopo il contatto col cardinale contagiato

Papa Francesco nei giorni scorsi si è sottoposto al test sierologico, dopo che il cardinale Luis Tagle è risultato positivo al coronavirus. Il porporato, che ora si trova nelle Filippine in isolamento fiduciario, aveva incontrato ufficialmente Bergoglio in Vaticano lo scorso 29 agosto. Il test di Bergoglio ha dato esito negativo e il pontefice è risultato essere in buona salute. Superati i timori del contagio, il Papa ha voluto inviare un messaggio in vista della ripresa delle scuole. «Papa Francesco auspica che la ripresa dell'anno scolastico sia vissuta con grande senso di responsabilità, nella prospettiva di un rinnovato patto educativo, che veda protagoniste ...

